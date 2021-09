Coppa Italia Dilettanti, 1^ giornata: risultati, classifiche e prossimi turni

Ultime News

Con la chiusura della sessione di calciomercato estiva, si sono definite le rose che andranno ad affrontare il campionato di serie B 2021/2022. Tanti sono i calciatori che hanno salutato il torneo cadetto, così come altrettanti...

Chiuso definitivamente il discorso calciomercato, per le 20 squadre partecipanti al campionato di serie B è tempo di bilanci. La situazione pandemica ha influito negativamente sugli investimenti e sulle strategie di mercato...

Mondo Sport

05/09/2021 | A cura di Domenico Geria

Ancora uno 0-0 dopo quello di qualche sera fa a Firenze contro la Bulgaria per l’Italia campione d’Europa. A Basilea, contro la Svizzera nel Girone C di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, la nazionale di...