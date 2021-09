Promozione, Graziano Nocera è il nuovo allenatore della Gioiese

Il tecnico torna a Gioia Tauro a tre anni di distanza: dopo la salvezza del 2019, stavolta avrà una squadra costruita per puntare in alto

Dopo l’inatteso divorzio da mister Dal Torrione, la Gioiese ha scelto e presentato il nuovo allenatore che guiderà la compagine viola, in campo mercoledì per la seconda giornata di Coppa Italia Dilettanti.

A guidare la squadra di Gioia Tauro sarà mister Graziano Nocera, un veterano dei campionati dilettantistici, reduce dalle ultime esperienze in Serie D con la Cittanovese e nel settore giovanile della Reggina. In precedenza, nella stagione 2018/2019, aveva già allenato la Gioiese, una squadra molto giovane condotta in maniera sapiente ad una tranquilla salvezza. In precedenza, sempre in Promozione, aveva raggiunto per tre anni di fila un piazzamento nei playoff: nel 2016 con la Deliese, nel 2017 con la Laureanese e nel 2018 con la Bagnarese.