Coppa Italia Dilettanti, gli anticipi: l’Archi impone il pari al Gallico Catona

Si sono giocati quest’oggi due anticipi della prima giornata della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti, due incontri che hanno di fatto inaugurato la stagione 2021/2022.

Al “Lo Presti” di Gallico si è giocato il derby reggino tra Archi e Gallico Catona, valido per il Girone 15. Nonostante il vantaggio ottenuto già al 4′ con il colpo di testa vincente di Moio su calcio d’angolo, il Gallico Catona non è riuscito ad avere la meglio di un Archi coriaceo, coraggioso e ben messo in campo, che già al 37′ ha sfiorato il pari con il diagonale mancino di Nicolazzo che si è stampato sul palo. Nella ripresa la squadra di Verbaro ha cercato il pareggio senza timori reverenziali di fronte ad un avversario di categoria superiore che ha abbassato troppo i ritmi, non riuscendo a graffiare dalle parti di Ienuso. Al 35′ gli sforzi dell’Archi vengono premiati: ancora un corner, palla sul secondo palo e stacco vincente di Cosoleto. Colpito, il Gallico Catona ritrova energie e con veemenza cerca il nuovo vantaggio, colpendo una traversa di testa con Calarco, ancora su azione dalla bandierina; poi è Sabatino a sprecare una ghiotta chance. Finisce 1-1, risultato che permetterà comunque alla squadra di mister Giovinazzo di tornare in campo tra un settimana, quando a Gallico arriverà la Bagnarese. Per l’Archi, già in grado un anno fa di imporre lo 0-0 al Boca Nuova Melito sempre alla prima di coppa, trasferta a Bagnara mercoledì per la seconda giornata.

L’altro anticipo si è invece disputato al Centro Tecnico Federale di Catanzaro: per il Girone 9 si sono affrontate il Caraffa e la Stilomonasterace. Successo per 2-1 ottenuto dalla formazione di mister Logozzo: la firma sul successo la mette Matteo Sorgiovanni, bomber a sorpresa per un giorno, autore della doppietta che decide il match; inutile il gol della compagine catanzarese firmato Vasile. Il Caraffa tornerà in campo mercoledì per la seconda giornata, ospite dell’Atletico Maida, il quale renderà visita a sua volta alla Stilomonasterace domenica prossima.