Reggina, Taibi: “Faty si è decurtato stipendio, proveremo a reintegrarlo”

Il direttore sportivo Massimo Taibi, nel corso dell’intervista alla Gazzetta del Sud, ha parlato anche delle numerose cessioni effettuate e del futuro di Ricardo Faty, calciatore francese rimasto in organico. Queste le dichiarazioni di Taibi: “Alcune uscite ad un certo punto mi sembravano ormai impossibili, alle 19 dell’ultimo giorno non ci credevo più. Invece tutto è andato bene, sono orgoglioso di alcune operazioni, lavorare in un mercato così difficoltoso è stato arduo”.

Faty – “È un ragazzo straordinario, si è decurtato lo stipendio per venirci incontro dopo la sfortunata stagione trascorsa. È un centrocampista importante che ha richieste dall’estero, però io vorrei provare a farlo allenare con la squadra e recuperarlo fisicamente per Gennaio: poi faremo le valutazioni del caso. Questo è il mio pensiero, molti dovrebbero prendere esempio da lui” ha detto Massimo Taibi.

fonte: Gazzetta del Sud