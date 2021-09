Serie D, due nuovi arrivi al Lamezia, pronto al test con la Reggina

Non si ferma il Lamezia Terme che dopo i botti di mercato dei giorni scorsi (su tutti Salandria, Camilleri e Corapi), ha ufficializzato altri due elementi che mister Erra potrà schierare nel torneo di Serie D ormai alle porte.

Il club lametino ha annunciato l’ingaggio del difensore campano Ciro Sirignano, classe ’85 e una lunga militanza tra i professionisti, tra la Serie B con l’Avellino e la C, giocata con molte maglie tra le quali quelle di Catanzaro e Cavese; per lui inoltre un’esperienza nella massima serie bulgara. Dopo Sirignano, è stato ufficializzato anche Antonio Fois, esterno destro classe 2002, scuola Salernitana, già protagonista in Serie D con la Nocerina.

Non c’è solo il mercato a tenere banco in casa Lamezia Terme. Nella giornata di ieri la squadra di Erra ha sostenuto un allenamento congiunto con la formazione del Montecatini, militante nell’Eccellenza toscana. Successo gialloblù per 3-0, le reti tutte nella ripresa: a sbloccare il risultato è l’ex attaccante della Reggina Primavera, Alessandro Provazza; tocca poi a Nicola Russo firmare la doppietta che sigilla il risultato. Ritiro in terra toscana che si è concluso con questo test, ma al rientro in Calabria, Erra e i suoi saranno chiamati ad affrontare un altro test e di ben altro spessore: sabato 4 settembre, alle 18, al “Guido D’Ippolito” arriverà la Reggina di Aglietti.