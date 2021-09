Serie D, altri due innesti per il San Luca: Diallo e Sidibe

Due rinforzi per Ignoffo: il difensore Diallo, ex Avellino in B, e il centrocampista Sidibe, arrivato dal Siracusa

Ancora due novità annunciate dal San Luca tramite il proprio sito ufficiale. Il club giallorosso, al lavoro per completare l’organico a disposizione di mister Ignoffo per l’ormai imminente torneo di Serie D, ha acquisito le prestazioni di Layousse Diallo, difensore centrale senegalese, classe ’97, con alle spalle diverse stagioni nei professionisti: in Serie B 8 presenze con la maglia dell’Avellino, mentre in C ha giocato con Bisceglie e Casertana; 21 presenze e 2 reti invece nell’ultima stagione in D con il Molfetta.

Nell’annunciare l’ingaggio di Diallo, il San Luca ha anche ufficializzato l’arrivo di Aboubacar Sidibe, centrocampista classe 2000 nativo del Mali, lo scorso anno al Siracusa e con precedenti esperienze in D con le maglie di Acireale e Marina di Ragusa.