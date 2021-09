Qualificazioni Mondiali 2022, l’Italia sbatte sul muro bulgaro: è 1-1 a Firenze

Chiesa porta avanti i campioni d'Europa, Iliev pareggia in contropiede; sterile il forcing azzurro durato per tutta la ripresa

Alla prima uscita dopo la vittoria del titolo di campione d’Europa, la nazionale italiana di Roberto Mancini non riesce a piegare la Bulgaria nel quarto match del Gruppo C di qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022.

A Firenze partita dominata in lungo e in largo dagli azzurri, passati in vantaggio al 16′ con Federico Chiesa. Nonostante il costante forcing a caccia del secondo gol contro una nazionale bulgara asserragliata nella propria metà campo, la porta di Georgiev resta inviolata e come ulteriore beffa, al 39′ Iliev in contropiede trova il gol del pareggio. Inutile anche nella ripresa l’assalto alla porta avversaria da parte di Jorginho e compagni, il muro eretto dal CT Petrov regge oltre ogni aspettativa; Mancini mescola le carte inserendo forze fresche soprattutto in attacco, ma la Bulgaria riesce a resistere fino al 95′.

Dopo tre successi nelle prime tre gare, l’Italia ottiene un pareggio che ne rallenta la corsa. Al secondo posto nel girone c’è la Svizzera, prossima avversaria degli azzurri a Basilea domenica sera. Gli elvetici sono a punteggio pieno, avendo giocato appena due gare di qualificazione vincendole entrambe; lo scontro diretto sarà dunque molto delicato e fondamentale per il prosieguo del torneo. In classifica seguono l’Irlanda del Nord con 4 punti in 3 partite, la Bulgaria che ha raccolto contro i campioni d’Europa il suo secondo punto in 4 match, infine la Lituania ancora ferma a zero dopo 3 incontri.