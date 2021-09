Eccellenza, la Reggiomediterranea riconferma il suo trio di portieri

Pochi giorni al debutto ufficiale della stagione per la Reggiomediterranea, impegnata domenica in Coppa Italia Dilettanti contro il San Giorgio. La squadra amaranto, affidata anche in questa stagione a mister Misiti, ha provveduto ad ufficializzare tramite i propri profili social i nomi dei tre portieri in organico per la stagione 2021/2022.

Il club reggino ha scelto di riconfermare i tre estremi difensori già protagonisti nell’ultima stagione, a partire da Pietro Marino che ormai da molte stagioni è a difesa dei pali della Reggiomediterranea, autentico leader in campo e fuori, forte di una lunga ed importante esperienza maturata in passato soprattutto tra i professionisti (in particolare con la Reggina, con la quale debuttò in Serie A nel 2009, giocando poi con gli amaranto 32 gare in B nelle successive stagioni) e nella massima serie maltese, dove vinse con il Valletta il titolo nazionale, giocando poi anche i turni preliminari di Europa League.

Accanto a Marino ci saranno due giovani e promettenti ragazzi che già dalla scorsa stagione stanno maturando all’ombra dell’esperto compagno di reparto: Giorgio Morabito, classe 2001, e Simone De Benedetto, classe 2004.