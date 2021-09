Coppa Italia Dilettanti al via nel weekend: subito in campo i club di Eccellenza

Domenica 5 settembre alle ore 16 prenderà ufficialmente il via la stagione dilettantistica 2021/2022 con la prima giornata della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, riservata ai club di Eccellenza e Promozione. Formula confermata ancora una volta con 16 gironi composti da 3 squadre, una di Eccellenza e due di Promozione. In campo nei primi 90′ le 16 squadre della categoria superiore, tutte impegnate in trasferta contro altrettante avversarie della serie inferiore; seconda giornata in programma mercoledì 8, turno conclusivo domenica 12. Previsti sabato due anticipi: Caraffa-Stilomonasterace e Comprensorio Archi-Gallico Catona.

Il programma completo della prima giornata della fase a gironi (05/09/2021, ore 16)

Trebisacce-Acri

Cassano Sybaris-Morrone

San Fili-Scalea

D.B. Rossoblù Città di Luzzi-Paolana

Scandale-Isola Capo Rizzuto

Cutro-Cotronei Caccuri

Garibaldina-Sersale

Promosport-Soriano

Caraffa-Stilomonasterace (sabato 04/09)

Capo Vaticano-Gioiosa Jonica

Melicucco-Roccella

Cinquefrondese-Locri

Brancaleone-Bovalinese

Borgo Grecanico-Boca N. Melito

Archi-Gallico Catona (sabato 04/09)

San Giorgio-Reggiomediterranea (ore 17)