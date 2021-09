Buon test per il Boca N. Melito, mister Saviano: “Ho visto l’atteggiamento giusto”

Per il Boca Nuova Melito Admo si avvicina il debutto stagionale, come per tutte le squadre di Eccellenza chiamate a scendere in campo nel primo turno della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti. La squadra biancorossa affronterà il Borgo Grecanico ed in vista dell’esordio, ha disputato un allenamento congiunto con la Reggina Primavera allenata da mister Francesco Ferraro.

Successo di misura per la squadra di mister Saviano, un 1-0 firmato dall’argentino Serafin Roberi Vota; il tecnico biancorosso ha fatto ruotare quasi tutti gli effettivi a disposizione, ventuno per la precisione, tra questi appena cinque over, quasi tutti ancora molto giovani con la sola eccezione di Mimmo Zampaglione.

Al sito ufficiale del club, mister Saviano ha espresso il proprio pensiero sul test, sulla squadra e sul primo appuntamento della stagione; di seguito riportiamo le sue dichiarazioni, tratte dal portale biancorosso.

“Un buon test per noi che siamo vicini all’esordio in coppa, contro una squadra importante allenata da mister Ferraro e composta da ottimi elementi, alcuni dei quali li conoscevo ed ero consapevole delle loro qualità, avendoli avuti durante la mia esperienza da tecnico della Reggina Primavera. Molto bene noi soprattutto nel primo tempo, mi sono piaciuti l’atteggiamento e l’aggressività sulla palla, non posso che essere contento dei miei ragazzi e del lavoro fatto finora dal 9 agosto, lo abbiamo messo in campo mostrando che i frutti cominciano ad arrivare. Gli over impiegati sono tutti molto giovani, abbiamo un’età media molto bassa, difficile trovare in Eccellenza una squadra giovane come la nostra; abbiamo solo Zampaglione che guasta un po’ la nostra media, ma magari averne altri tre o quattro di Zampaglione a rovinarla. Qualcuno è uscito malconcio dal test perché hanno dato in campo tutto quello che avevano, come piace a me; vedremo tra venerdì e sabato le condizioni di ciascuno, poi deciderò. Anche se si tratta di Coppa Italia, non sottovaluteremo l’impegno, ogni gara è importante per noi, andiamo in campo sempre per vincere e dare il massimo, contro chiunque e in qualunque torneo. Avevamo affrontato il Borgo Grecanico in amichevole, ma sono consapevole che questi test non sono minimamente attendibili, i veri valori vengono fuori nelle partite ufficiali; domenica sarà una sfida che conta, molti quando perdono affermano che la coppa non interessa, però tutti la giocano e nessuno vuole perdere.”