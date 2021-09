Serie D, l’ex amaranto Tripicchio riparte da Castrovillari

Torna a giocare in Calabria Andrea Tripicchio, l’esterno offensivo classe ’96 protagonista con la maglia della Reggina in Serie C nella stagione 2016/2017, quando collezionò 11 presenze segnando 2 reti.

Tripicchio vestirà nella nuova stagione la maglia del Castrovillari, impegnato nel torneo di Serie D, dove il calciatore ha già giocato nelle ultime due stagioni: nel 2019/2020 era in forza alla Cittanovese, dove raggiunse la doppia cifra mettendo a segno 10 reti in 25 partite, prima della chiusura anticipata del torneo; nel 2020/2021 ha indossato le maglie del Gladiator e del Città di Sant’Agata, realizzando 4 reti in 18 gare con i siciliani.