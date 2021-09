Ultime News

Torna a giocare in Calabria Andrea Tripicchio, l’esterno offensivo classe ’96 protagonista con la maglia della Reggina in Serie C nella stagione 2016/2017, quando collezionò 11 presenze segnando 2 reti. Tripicchio...

Reggina

Da poche ore si è ufficialmente conclusa la sessione estiva del calciomercato in Italia. Relativamente ai colpi messi a segno in entrata e in uscita negli ultimi giorni di mercato, i 20 club di Serie B non hanno deluso le...