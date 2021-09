Calciomercato Serie B, gli ultimi colpi: il Monza abbraccia Favilli e Marrone. Matos per il Perugia

Da poche ore si è ufficialmente conclusa la sessione estiva del calciomercato in Italia. Relativamente ai colpi messi a segno in entrata e in uscita negli ultimi giorni di mercato, i 20 club di Serie B non hanno deluso le aspettative e hanno concluso diverse trattative interessanti. Di seguito, il riepilogo dei principali movimenti del 31 agosto.

Il Ds amaranto Taibi si è occupato principalmente degli esuberi in questo ultimo giorno di calciomercato: Marco Crimi, fuori rosa da luglio e ai margini del nuovo progetto amaranto, ha lasciato ufficialmente la Reggina per approdare alla Triestina, mentre Matteo Rubin si è accasato alla Vis Pesaro, con il giovane centrocampista Yassine Ejjaki che ha percorso la strada opposta. Mario Situm (prestito) e Marco Rossi (definitivo) sono stati ceduti rispettivamente al Cosenza e al Seregno. Ufficiale invece l’arrivo in casa amaranto di Alessandro Spitale, giovane classe 2002 rimasto svincolato dopo il fallimento del Novara. Da segnalare anche la rescissione contrattuale di desiderio Garufo, che lascia la Reggina dopo l’esperienza in prestito al Catanzaro.

Anche in quest’ultima giornata di trattative il vero protagonista è stato però il Monza: la società brianzola ha ufficializzato nel pomeriggio l’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Andrea Favilli, attaccante classe 97’ di proprietà del Genoa. In extremis è arrivata la fumata bianca anche per il difensore ex Crotone Luca Marrone, il cui contratto è stato depositato solamente a pochi secondi dalla chiusura della finestra estiva di mercato. Ai saluti invece Fossati e il giovane Anastasio.

Tra le società più attive nell’ultimo giorno di mercato anche il Cosenza, la Spal e il Parma: oltre a Situm i calabresi hanno rafforzato il reparto offensivo con l’arrivo di Millico dal Torino, mentre la società estense ha ufficializzato in giornata l’arrivo del centrocampista Crociata dall’Empoli e chiuso lo scambio Murgia-Melchiorri con il Perugia. Dopo l’arrivo di Buffon, il Parma ha accolto nella giornata di oggi un altro giocatore di grande esperienza come Danilo Larangeira, difensore 37enne rimasto svincolato dopo 3 stagioni in serie A al Bologna. I ducali hanno inoltre ufficializzato l’arrivo in prestito dall’Atalanta del terzino Enrico Delprato, vecchia conoscenza del calcio reggino.

L’inizio altalenante in campionato ha costretto il Lecce a correre ai ripari: dopo Barreca e Di Mariano, nella città salentina sono arrivati nelle ultime ore di mercato anche Dermaku e Gargiulo. Il Frosinone si è rinforzato ulteriormente con gli acquisti a titolo temporaneo di Casasola e Cicerelli, entrambi di proprietà della Lazio e protagonisti della promozione in A della Salernitana nella scorsa stagione, mentre la Cremonese ha ufficializzato in giornata Nicolò Fagioli e Gianluca Gaetano, entrambi arrivati con la formula del prestito rispettivamente da Juventus e Napoli.

Oltre a Murgia e al centrocampista scuola Torino Jacopo Segre, il Perugia ha messo a segno un colpo importante per il reparto offensivo, acquistando a titolo definitivo dall’Udinese Ryder Matos, obiettivo tra le altre anche della Reggina. Il Vicenza si è assicurato le prestazioni del giovane centrocampista Ranocchia (in prestito dalla Juventus), mentre l’Ascoli ha ufficializzato nella giornata di oggi l’arrivo di Maistro dalla Lazio.

SANTO ROMEO