Ultime News

Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento di Alessandro Cortinovis. Il centrocampista offensivo, classe 2001, approda in riva allo Stretto con la formula del...

Reggina

Ritmi alti, intensità notevole ed un fattore in comune: la voglia, da parte di entrambe le squadre, di non uscire dal campo sconfitte. Alla fine, il verdetto del ”Granillo” è stato favorevole per la Reggina, che in...