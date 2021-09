Ultime News

Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la Vis Pesaro 1898 per il trasferimento di Yassine Ejjaki. Il centrocampista, classe 1999, approda in riva allo Stretto a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al...

Reggina

Quindici movimenti in entrata e tredici movimenti in uscita, per un totale di ventotto operazioni di mercato. Questo il bilancio della Reggina, al termine della sessione estiva 2021/2022. Di seguito, il riepilogo completo:...