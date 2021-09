Reggina, il riepilogo di mercato: ceduti Rossi, Rubin e Situm

Quindici movimenti in entrata e tredici movimenti in uscita, per un totale di ventotto operazioni di mercato. Questo il bilancio della Reggina, al termine della sessione estiva 2021/2022.

Di seguito, il riepilogo completo:

ENTRATE

Alessandro Micai (p, prestito con diritto di riscatto *, U.S. Salernitana), Stefano Turati(p, prestito, U.S. Sassuolo), Bruno Amione (d, prestito, Hellas Verona F.C.), ClaudAdjapong (d, prestito, U.S. Sassuolo), Damiano Franco (d, svincolato), Vasco Regini(d, svincolato), Alessandro Cortinovis, (c, prestito, Atalanta Bergamasca Calcio), Perparim Hetemaj (c, svincolato), Karim Laribi, (c, titolo definitivo, Hellas Verona F.C.), Yassine Ejjaki (c, prestito con diritto di riscatto*, Vis Pesaro 1898), Lorenzo Gavioli (c, prestito con obbligo di riscatto, Internazionale F.C.), Federico Ricci (c, titolo definitivo, U.S. Sassuolo), Rigoberto Rivas (c, titolo definitivo, Internazionale F.C.), Andrey Galabinov (a, svincolato), Marco Tumminello (a, prestito, Atalanta Bergamasca Calcio).

*obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

USCITE

Alessandro Farroni (p, prestito, Vis Pesaro 1898), Enrico Guarna (p, titolo definitivo, Ascoli Calcio F.C.), Daniele Gasparetto (d, titolo definitivo, F.C. Legnago Salus), Desiderio Garufo (d, risoluzione consensuale), Gabriele Rolando (d, titolo definitivo, U.S. Catanzaro 1929), Marco Rossi (d, titolo definitivo, Seregno Calcio), MatteoRubin, (d, Vis Pesaro), Paolo Marchi (d, titolo definitivo, Piacenza Calcio 1919),Hachim Mastour (c, risoluzione consensuale), Lorenzo Paolucci (c, titolo definitivo, Royale Union Sainte-Gilloise), Marco Crimi (c, titolo definitivo, U.S. Triestina 1918), Mario Situm (c, prestito, Cosenza Calcio), Nikola Vasic (a, prestito, Vasalunds IF).