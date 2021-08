Serie B, primo esonero dopo due giornate: Paci saluta il Pordenone

E’ già finita l’avventura di Massimo Paci sulla panchina del Pordenone. E’ dei Ramarri il primo cambio di guida tecnica della stagione, arrivata dopo sole due giornate dall’inizio del campionato. Ad incidere, probabilmente, il pesante ko subito ieri con la Spal (5-0), giunto in seguito alla sconfitta della prima giornata contro il Perugia. Di seguito, la nota ufficiale del Club neroverde:

Il Pordenone Calcio comunica di aver sollevato mister Massimo Paci dall’incarico di allenatore della Prima squadra. Insieme al tecnico è stato sollevato dall’incarico anche il mister in seconda Roberto Guana.

«Siamo profondamente amareggiati nel prendere questa decisione – dichiara il presidente Mauro Lovisa -. Per la conoscenza di calcio e la dedizione al lavoro di mister Paci e del suo secondo Guana, oltre che per lo spessore umano di entrambi. L’inizio di stagione, purtroppo, è stato davvero negativo – per risultati, ma soprattutto identità di gioco – e abbiamo ritenuto questo provvedimento inevitabile. Una sconfitta per la Società, che – come ripeto sempre – viene prima di tutto: nei momenti positivi quanto in quelli difficili».