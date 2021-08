Ultime News

Dopo il ritiro precampionato di Montecatini e gli ultimi botti di mercato, il Lamezia Terme è pronto per tornare a casa e abbracciare ufficialmente i propri tifosi. La squadra di mister Erra salirà sul palco collocato per...

Dilettanti

Il Boca Nuova Melito Admo potrà contare anche per la stagione ormai alle porte su Serafin Roberi Vota, attaccante argentino approdato in biancorosso lo scorso ottobre, giusto in tempo giocare e segnare contro il Cotronei, prima...