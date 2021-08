Reggina-Ternana 3-2, goal e spettacolo: gli highlights della sfida del ”Granillo”

Ritmi alti, intensità notevole ed un fattore in comune: la voglia, da parte di entrambe le squadre, di non uscire dal campo sconfitte. Alla fine, il verdetto del ”Granillo” è stato favorevole per la Reggina, che in 96′ infuocati ha battuto la Ternana e messo in cassaforte i primi tre punti della stagione.

Dall’iniziale vantaggio delle Fere al ribaltamento del risultato in favore degli amaranto, dal ritorno al goal di Ménez alla prima marcatura con la maglia della Reggina di Galabinov, passando per la spettacolare rete in rovesciata di Mazzocchi ed il brivido finale targato Pettinari.

Sul sito ufficiale della Lega B sono stati inseriti gli highlights di ciascuna gara della 2^ giornata di campionato. Di seguito, il link per accedere a quelli di Reggina-Ternana e rivivere la sfida del ”Granillo”:

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS