Le statistiche di Reggina-Ternana: Rivas si conferma il più pericoloso

Termina 3-2 il match tra Reggina e Ternana. Una partita entusiasmante e per lunghi tratti equilibrata quella del Granillo, con le due squadre che si sono date battaglia fino all’ultimo secondo. La prodezza balistica di Mazzocchi al 79’ ha contribuito a ravvivare il finale di gara, ma la difesa amaranto è stata abile nel disinnescare le potenziali occasioni da rete degli ospiti, riuscendo a mantenere il risultato e conquistando la prima vittoria stagionale in campionato.

NUMERI DI SQUADRA – Una gara molto combattuta sul piano agonistico quella tra Reggina e Ternana. Nel corso del match, le Fere hanno subito le espulsioni di Davide Agazzi (doppia ammonizione) e Mattia Proietti (rosso diretto), mentre al minuto 59’ Jérémy Ménez è stato espulso dopo aver ricevuto il secondo cartellino giallo della sua partita. Un equilibrio quello visto in campo certificato anche nei numeri del match: sorride agli ospiti la statistica sul possesso palla (51%-49%) e il dato sui passaggi completati (352-357), mentre gli amaranto si sono distinti per aver collezionato il maggior numero di corner (6-4), tiri nello specchio della porta (9-4) e occasioni da rete (5-2).

PARTITA DEI SINGOLI – È Rigoberto Rivas il giocatore della Reggina ad aver effettuato più tiri durante la gara (7 conclusioni, di cui 5 nello specchio della porta), mentre per la Ternana è stato Mattia Proietti a provarci con maggiore insistenza con 4 conclusioni, risultando anche il più efficace tra le fila rossoverdi per numero di contrasti vinti (7 sui 12 effettuati in totale).Dimitrios Stavropoulos e Aniello Salzano sono stati i migliori delle rispettive squadre nel numero di passaggi completati (42 a testa), Thiago Cionek è stato invece il migliore dei suoi nei contrasti vinti (6 sui 10 totali).

Santo Romeo