Il punto sulla Serie B: trionfa il Parma all’ultimo secondo, SPAL e Brescia a valanga

Apre la giornata di B l’anticipo di venerdì tra Pisa e Alessandria, con i toscani che vincono grazie alla doppietta segnata nel giro di pochi minuti del giovane Lorenzo Lucca. Sempre nell’anticipo del venerdì troviamo la vittoria schiacciante del Brescia nei confronti del Cosenza, con i calabresi sopraffatti dalla squadra di Inzaghi, sorridono le rondinelle che raggiungono la sesta vittoria di fila in Serie B. Espugna lo stadio Romeo Menti di Vicenza il Frosinone, i ciociari – con due reti nella ripresa – si sono imposti sulla compagine vicentina che non si è mai stata pericolosa nel corso dei novanta minuti e restano a zero punti e zero reti siglate in questo campionato. Si impone in terra umbra l’Ascoli, che dopo il grande finale della passata stagione continua ad ottenere ottimi risultati, grazie ad un super Saric – due gol per lui – i bianconeri hanno battuto di misura i grifoni. Grande vittoria del Cittadella nei confronti del Crotone, i veneti si sono imposti per ben 4-2 contro i calabresi, grande prestazione di Baldini – autore di una doppietta – e dell’ex Reggina Okwonkwo; da segnalare per i rossoblu l’ottima prestazione di Mulatteri, che si porta a tre gol in questo campionato. Partita al cardiopalma tra Reggina e Ternana che si è conclusa con la vittoria per 3 a 2 degli amaranto, ben tre le espulsioni totali (Menez per la Reggina e Proietti e Agazzi per la Ternana); seconda sconfitta di fila per la compagine umbra, che dopo gli acquisti nel mercato estivo e il campionato dominato della passata stagione si aspettava per certo altri risultati. “Manita” della SPAL contro il Pordonone, i ferraresi hanno completamente sovrastato i ramarri, tirando ben 30 volte (record di giornata) e non facendo mai concludere in porta la squadra neroverde. Secondo scivolone stagionale del Lecce, i giallorossi non vanno oltre il pari in casa contro il neopromosso Como; prestazione ottima della compagine lombarda, che dopo Crotone, ottiene un altro punto contro una compagine illustre della categoria. Ottiene la prima vittoria il Parma nel big match contro il Benevento; che dopo esser stato privato di una rete nel primo tempo, riesce ad ottenere in extremis al 97° minuto di gioco grazie ad una rete di Mihaila, figlia di un lancio dalla metà campo del Mudo Franco Vazquez. Ottiene il primo trionfo stagionale anche il Monza, vincendo di misura contro la Cremonese grazie ad una rete del bomber scandinavo Gytkjaer.

Santo Nicolò