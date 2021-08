Eccellenza, il Boca N. Melito ritrova l’argentino Roberi Vota

Il Boca Nuova Melito Admo potrà contare anche per la stagione ormai alle porte su Serafin Roberi Vota, attaccante argentino approdato in biancorosso lo scorso ottobre, giusto in tempo giocare e segnare contro il Cotronei, prima che il campionato venisse sospeso. Il club reggino ha annunciato che l’attaccante ex Isola Capo Rizzuto farà parte della batteria di punte a disposizione di mister Saviano.

Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale biancorosso.

Era arrivato ad ottobre 2020, giusto in tempo per fare il suo debutto in campionato nel match tra Boca Nuova Melito ADMO e Cotronei, lasciando il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Poi il campionato era stato sospeso e la storia tra il club biancorosso e Serafin Roberi Vota sembrava essere già finita.

Invece, l’attaccante argentino ha sposato il progetto del sodalizio reggino anche per la stagione 2021/2022, nel quale promette di lasciare il segno, come già fatto al suo esordio dieci mesi fa. Classe ’97 e già protagonista due stagioni fa in Eccellenza con la maglia dell’Isola capo Rizzuto, Roberi Vota è cresciuto nel settore giovanile del Rosario Central e prima di approdare in Calabria, ha militato in Francia con il Le Touquet e in Spagna nel Deportivo Pinzon. Alla compagine crotonese era arrivato a settembre 2019 e pur partendo spesso dalla panchina aveva comunque messo a segno 4 reti, la prima delle quali proprio allo stadio “Pellicanò” nel match terminato 1-1 tra Bocale e Isola: subentrando ad inizio ripresa, firmò il gol del pareggio al primo pallone toccato, sfiorando anche la doppietta.

E una squadra crotonese, il Cotronei in questo caso, era stata l’avversario nel suo debutto con il Boca N, Melito lo scorso ottobre: per lui gol allo scadere del primo tempo arrivando in spaccata su un cross di Paviglianiti, dopo aver anche centrato una traversa in precedenza. Il reparto offensivo biancorosso appare adesso come uno dei più temibili della categoria: oltre a Roberi Vota può contare su un indiscusso leader e bomber come Mimmo Zampaglione, per non dimenticare poi i due giovani attaccanti già in grado di lasciare il segno nelle scorse stagioni: il 2001 Pasquale Gatto e il 2003 Giovanni Campolo.