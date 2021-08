Reggina-Ternana: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Alle 20:30 per la seconda giornata del campionato di serie B si affrontano Reggina e Ternana. Gli amaranto tornano in campo dopo il pareggio casalingo a reti bianche contro il Monza, mentre i rossoverdi sono reduci dalla sconfitta contro il Brescia. Il bilancio delle precedenti gare ufficiali al Granillo è in perfetta parità, con 4 vittorie a testa per le due compagini e ben 8 pareggi. Entrambe le squadre andranno a caccia della prima vittoria stagionale, in una gara che si prospetta equilibrata e ricca di emozioni.

Probabile formazione Reggina

In vista del match contro le Fere, Aglietti potrà contare dal 1’ minuto sull’esperienza di Perparim Hetemaj, al rientro dalla squalifica, ma dovrà fare nuovamente a meno di German Denis, fermo ai box per infortunio. Confermati in difesa Micai, Lakicevic, Stavropoulos, Cionek e Di Chiara, mentre Crisetig affiancherà il rientrante Hetemaj sulla mediana. Galabinov favorito su Montalto per affiancare Rivas in attacco, con Ricci e Laribi che agiranno da esterni di centrocampo.

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Stavropoulos, Cionek, Di Chiara; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Laribi; Rivas, Galabinov. All. Aglietti

Probabile formazione Ternana

4-2-3-1 come modulo di riferimento per mister Lucarelli, che dovrà rinunciare a Diakitè, Capanni e Partipilo per infortunio. Davanti a Iannarilli fiducia alla coppia difensiva Boben-Kontek, con Defendi e Salzano che agiranno sulle corsie laterali. Probabile conferma dal 1^ minuto per Agazzi, con Proietti che parte favorito rispetto a Palumbo per una maglia da titolare in mediana. Il terzetto offensivo Peralta, Falletti e Furlan agirà alle spalle dell’unica punta Donnarumma, che guiderà l’attacco della Ternana.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; Agazzi, Proietti; Peralta, Falletti, Furlan; Donnarumma. All. Lucarelli

Reggina-Ternana pronostico

Reggina che parte favorita secondo Snai e Sisal Matchpoint, con il segno 1 quotato a 2.30 rispetto alla vittoria degli umbri quotata 3.35. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, con il segno 1 leggermente in ribasso a quota 2.25, mentre la vittoria della Reggiana è quotata 3.50. Segno X equivalente per i due bookmakers (quota 3.00). Interessante anche il segno GG a quota 1.85 (Sisal).

Reggina-Ternana dove vederla in Tv o streaming

Fischio d’inizio alle ore 20:30 della gara tra Reggina e Ternana. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky, canale 255. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. Per gli abbonati di Sky la partita sarà disponibile anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. L’incontro tra Reggina e Ternana si potrà seguire anche sull’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

