Reggina-Ternana, il commento: gli amaranto soffrono ma vincono

Aglietti sorprende tutti lanciando Menez titolare in attacco, al suo fianco Galabinov che vince il ballottaggio con Montalto e si gioca la sua prima chance dall’inizio. Rivas scivola sull’out mancino di centrocampo, mentre Laribi si accomoda in panchina inizialmente.

Gara con ritmi subito elevati, le due squadre mostrano qualità nel palleggio e capacità di essere pericolose. A freddo arriva l’occasione sui piedi di Falletti, che imbucato da Donnarumma lascia sul posto Hetemaj e si presenta davanti a Micai: prodigioso l’intervento del portiere amaranto che salva il punteggio. La Reggina risponde con una clamorosa doppia palla gol amaranto, con Menez che a botta sicura si vede ribattere il tiro dal difensore ternato Boben sulla linea, sul rimpallo acrobatica rovesciata di Rivas sventata da Iannarilli.

Al 24′ Agazzi rimedia il secondo giallo per un brutto fallo su Hetemaj e la Ternana rimane in dieci.Lucarelli correi ai ripari inserendo Palumbo per Peralta con gli umbri che lasciano solo Falletti e Furlan a sostenere Donnarumma in una sorta di 4-4-1

Umbri avanti con una grande giocata sull’asse Donnarumma -Falletti in contropiede. L’assist dell’ex Brescia è da applausi, il trequartista si infila in mezzo a Cionek e Stavropoulos e batte Micai in uscita.

Pronti-via e ad inizio ripresa la Reggina trova il pari, Defendi appena entrato svirgola, Rivas conclude secco con Iannarilli che trova la deviazione, sulla palla si avventa Menez che di testa insacca. La gioia per il francese dura poco, il fallo su Proietti gli costa il secondo giallo che ristabilisce la parità numerica.

L’altalena di emozioni regala anche un calcio di rigore in un’azione confusa: cross perfetto di Di Chiara per lo stacco imperioso di Galabinov che colpisce in pieno la traversa, Rivas si avventa sulla sfera ma Iannarilli lo abbatte nel tentativo di respingere, l’arbitro Di Martino dopo consulto Var assegna il penalty tra le proteste umbre. Galabinov non manca l’appuntamento con la prima rete stagione spiazzando il portiere ospite. Il tris arriva a ridosso su azione d’angolo con Rivas lestissimo ad anticipare tutti sulla respinta corta di Iannarilli e timbrare.

La prodezza di Mazzocchi, in rovesciata, riapre il match e rende gli ultimi quindi minuti al cardiopalma con gli amaranto che abbassano clamorosamente il baricentro e gli uomini di Lucarelli che prendono sempre più coraggio tentando il tutto per tutto. In contropiede Laribi fallisce clamorosamente il colpo del ko lanciato, solissimo, davanti a Iannarilli, ma sul tiro dell’esterno pesa un rimbalzo sporco del pallone.

C’è spazio per il rosso diretto a Proietti che colpisce Montalto e per l’assalto finale con palla lunga della Ternana e per il clamoroso gol fallito da Pettinari proprio sul fischio finale.