In campionato, al Granillo, sono 15 i precedenti tra Reggina e Ternana. Nove gare si sono disputate in serie B e sei in serie C: bilancio di 4 vittorie per gli umbri, otto pareggi e tre successi degli amaranto, l’ultimo dei quali, firmato da Daniele Liotti nella stagione 2019/2020. Il grandissimo gol dalla distanza decise il big match tra la prima (Reggina) e la seconda (Ternana) mettendo una serie ipoteca sulla promozione in B della Reggina di Toscano.