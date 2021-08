Seconda giornata del campionato di Serie B e altro impegno casalingo per la Reggina, che dopo il pari a reti bianche con il Monza, è chiamata a cercare il primo acuto del suo torneo contro la neopromossa Ternana.

REGGINA-TERNANA 3-2 – 42′ Falletti, 50′ Menez, 65′ Galabinov rig., 69′ Rivas, 79′ Mazzocchi – FINALE

90’+6, clamorosa occasione per Pettinari che arriva su un pallone vagante a tu per tu con Micai, il suo tocco termina oltre la traversa! Brivido all’ultimo istante per il popolo amaranto, che subito dopo può esultare per il triplice fischio dell’arbitro! Finisce 3-2 al “Granillo” una partita incredibile!

90’+4, reazione di Proietti che spintona con forza Montalto a gioco fermo: rosso diretto, umbri in nove!

90’+3, dentro Situm per Crisetig, ultima mossa di Aglietti.

90’+2, si divora l’occasione per chiudere la partita Laribi! Montalto in ripiegamento conquista la sfera e lancia Laribi che nel cerchio di centrocampo ha solo Iannarilli da superare: il calciatore amaranto lo punta e arrivato sulla trequarti prova un pallonetto completamente scoordinato che finisce altissimo.

79′, gol clamoroso della Ternana che torna in partita: cross di Defendi e Mazzocchi esegue una meravigliosa rovesciata, riaprendo il match. 3-2

75′, altro ammonito tra gli umbri: giallo per Boben.

73′, escono tra gli applausi del “Granillo” Galabinov e Rivas, dentro al loro posto Montalto e Laribi.

70′, doppio cambio per Lucarelli che tenta il tutto per tutto per rimontare: escono Donnarumma e Furlan, dentro Pettinari e Paghera.

69′, TERZA RETE DELLA REGGINA!!! COLPISCE RIVAS!!! Sul corner di Di Chiara, stacca Rivas, Iannarilli respinge in qualche modo, ma ancora l’honduregno insacca in rete la palla del 3-1!

65′, GALABINOV INFALLIBILE DAL DISCHETTO!!! REGGINA IN VANTAGGIO!!! Il centravanti spiazza il portiere ospite e la Reggina ribalta il risultato! 2-1

64′, intervento del VAR sull’uscita di Iannarilli che ha travolto Rivas: è rigore per la Reggina!

63′, clamorosa traversa di Galabinov! Cross di Di Chiara, stacca la punta amaranto, palla contro la traversa, Rivas si getta sul pallone ma Iannarilli in uscita smanaccia travolgendo l’honduregno.

61′, cambio anche nella Ternana: esce Falletti, dentro Mazzocchi.

60′, doppia sostituzione per Aglietti: dentro Bellomo e Bianchi, escono Ricci e Hetemaj.

59′, ancora una svolta nel match: Menez riceve il secondo giallo della sua partita, ristabilisce così la parità anche in termini numerici, dieci contro dieci.

56′, ancora un ammonito nelle fila amaranto: giallo anche per Stavropoulos.

55′, Rivas cerca la soluzione personale con un destro a giro dal vertice dell’area, Iannarilli blocca.

50′, PAREGGIO DELLA REGGINA!!! HA SEGNATO MENEZ!!! Un cross dalla destra di Hetemaj taglia l’area umbra, Defendi liscia il rinvio, Rivas calcia, Iannarilli respinge, Menez si getta sul pallone e di testa insacca il gol del pari, nonché prima rete amaranto del campionato!!! Reggina-Ternana 1-1

46′, Lucarelli opera la seconda sostituzione del match per la Ternana: dentro Defendi per Ghiringhelli.

Parte la seconda frazione di gioco al “Granillo”, si riprende dal vantaggio della Ternana.

INTERVALLO

45’+2, arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara: all’intervallo Ternana in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Falletti, nonostante l’inferiorità numerica dal 25′ per il rosso ad Agazzi.

45′, ancora un’ammonizione nella Reggina: giallo per Menez.

42′, a sorpresa la Ternana trova il vantaggio: ripartenza di Falletti, Donnarumma riceve e restituisce in verticale al compagno che sorprende per vie centrali la difesa amaranto, battendo Micai in uscita. 0-1

41′, si affaccia pericolosamente in avanti la squadra ospite: cross di Ghiringhelli, Micai respinge in uscita anticipando Donnarumma, Falletti prova da fuori, il portiere amaranto respinge.

39′, ghiotta chance per Ricci servita su un piatto d’argento da un rinvio impreciso di un difensore rossoverde, il sinistro dell’esterno amaranto viene respinto in tuffo da Iannarilli. Regge la difesa umbra ai tentativi d’assalto della Reggina.

30′, Lucarelli corre ai ripari: fuori Peralta, dentro Palumbo per ripristinare l’equilibrio in mediana.

25′, clamorosa svolta del match: intervento in ritardo di Agazzi, secondo giallo per lui e Ternana in dieci!

24′, fioccano le ammonizioni: Falletti sanzionato per simulazione.

22′, altro giallo per la squadra amaranto: ammonito il capitano Crisetig.

21′, clamorosa opportunità per la Reggina non sfruttata: Di Chiara liberato a sinistra mette in mezzo, un rimpallo favorisce Menez che calcia, murato da Boben forse con un braccio, Rovas prova la rovesciata e Iannarilli respinge, tra le proteste degli amaranto.

18′, arriva il primo giallo anche tra gli amaranto: ammonito Hetemaj per trattenuta su Agazzi.

17′, insidioso cross di Ricci murato con il braccio da un difensore umbro; sulla punizione successiva, Ricci cerca la conclusione mancina direttamente verso la porta, Iannarilli blocca.

7′, primo cartellino giallo del match per Agazzi che ferma fallosamente sulla trequarti Hetemaj.

4′, occasionissima per Rivas che si invola verso la porta e viene abbattuto dal portiere Iannarilli in uscita; l’arbitro indica il dischetto ma il VAR conferma che l’honduregno era partito in posizione di offside. Nulla di fatto, si resta sullo 0-0, ma subito grandi emozioni.

3′, brivido per la Reggina con Falletti che arriva a tu per tu con Micai, bravissimo l’estremo difensore amaranto apre “l’ala” sinistra e intercetta il tiro.

Calcio d’inizio al “Granillo”: comincia Reggina-Ternana!

FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Rivas; Ménez, Galabinov. A disposizione: Turati, Adjapong, Liotti, Loiacono, Regini, Bianchi, Gavioli, Laribi, Situm, Bellomo, Montalto, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli, Sorensen, Boben, Salzano; Proietti, Agazzi; Peralta, Falletti, Furlan; Donnarumma. A disposizione: Vitali, Casadei, Celli, Palumbo, Mazzocchi, Capone, Russo, Paghera, Defendi, Pettinari, Nesta, Martella. Allenatore: Lucarelli

Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo. Assistenti: Giorgio Peretti di Verona e Vito Mastrodonato di Molfetta. IV ufficiale: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. VAR: Aleandro Di Paolo di Avezzano. Ass. VAR: Pasquale Capaldo di Napoli.

PRE-PARTITA

I precedenti al Granillo – Umbri in vantaggio nei precedenti giocati a Reggio: su 15 confronti sono state ben 5 le vittorie della Ternana, l’ultima delle quali rappresenta l’incrocio più recente in Serie B, nel 2014. Il precedente più recente è invece di un anno e mezzo fa in Serie C, quando la Reggina di Toscano sconfisse i rossoverdi secondi in classifica per 1-0 grazie al bolide di Liotti; fu quella la terza vittoria amaranto dopo quelle del 1969 (2-0 firmato da Toschi e Lombardo) e del 2001 (sempre 2-0, in gol Cozza e Dionigi), entrambe in B. Sono invece 8 i pareggi.

Probabile formazione Reggina – Possibile la riconferma in gran parte della squadra schierata contro il Monza; possibilità concrete di vedere dal 1′ Hatemaj, rientrato dalla squalifica, e Galabinov. (Clicca qui per la probabile formazione amaranto)

Probabile formazione Ternana – Lucarelli parrebbe orientato a riconfermare l’undici della prima giornata, anche se permane qualche dubbio che verrà sciolto solamente all’ultimo. (Clicca qui per la probabile formazione rossoverde)

L’arbitro – La sfida tra Reggina e Ternana sarà diretta da Antonio Di Martino. Due i precedenti con gli amaranto, entrambi in Serie C nel 2014/2015: sconfitta a Salerno per 2-1 e successo con lo stesso risultato in casa contro il Lecce. Per ben sei volte ha diretto la Ternana, sempre in B: una vittoria nell’ultimo precedente datato 2018 contro la Cremonese, due pareggi e tre sconfitte.

Clicca qui per pronostico e dove vederla in TV