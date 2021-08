Visti da vicino: la Ternana raccontata da Alessandro Laureti (TernanaNews.it)

È iniziato con una sconfitta il campionato della Ternana, che alla prima giornata ha rimediato una sconfitta casalinga contro il Brescia. Alla vigilia del match con la Reggina, in programma domani alle pre 20:30 al ”Granillo”, abbiamo contattato Alessandro Laureti – collega di TernanaNews.it – il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario degli amaranto, illustrandone la situazione.

COSA È CAMBIATO– “E’ aumentata la consapevolezza nella propria forza. I risultati incredibili ottenuti la passata stagione hanno confermato la bontà dell’idea di lavoro portata avanti dalla società. Una realtà molto snella, con pochissime figure che si occupano, ognuna, di ambiti diversi e che non interferiscono in quelli degli altri. Inoltre questa Ternana vuole essere ancora più presente nel territorio. Dopo aver presentato il progetto per il rifacimento dello stadio Libero Liberati, la società rossoverde ha avviato l’iter per l’acquisizione di un terreno dove vuole far sorgere il suo centro sportivo”.

CALCIOMERCATO– “E’ stato un calciomercato dalle grandi firme. Su tutti spiccano i nomi di Alfredo Donnarumma acquistato dal Brescia e Stefano Pettinari ingaggiato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Lecce. Il direttore sportivo Luca Leone ha lavorato per aggiungere qualità ed esperienza in tutti i reparti. Ad oggi manca un portiere, titolare o capace di alternarsi a Iannarilli che tra Bologna e Brescia ha risposto alla grande, un centrocampista centrale e forse un difensore centrale under”.

PRIME IMPRESSIONI– “E’ stato un precampionato altalenante fatto di buone prestazioni, sconfitte e grandi risultati. Dal ko inziale con la Roma alla vittoria contro il Grosseto fino ad arrivare alla sconfitta di Frosinone. Poi il colpaccio in Coppa Italia, il 5-4 rifilato al Bologna che ha consentito alla Ternana, unica squadra di B a battere una di A, di accedere al turno successivo della competizione ed affrontare così il Venezia il 15 dicembre. La prima partita di campionato però non è stata sulla falsa riga del match del Dall’Ara. Contro il Brescia i rossoverdi hanno perso”.

CARATTERISTICHE– “La Ternana di Lucarelli è una squadra alla quale piace avere il pallone tra i piedi possibilmente nella metà campo avversaria. I rossoverdi prediligono un pressing alto fatto in prima battuta dagli attaccanti. Un ruolo importante ce l’hanno gli esterni d’attacco chiamati ad attaccare ma anche ad aiutare i difensori in fase di ripiego. E’ un giocato molto dispendioso per chi gioca sulle corsie laterali tanto che Lucarelli ripete da sempre che il suo sogno è “sostituire gli esterni durante ogni partita perché esausti”.

OBIETTIVO– “L’obiettivo dichiarato è la conquista della quota salvezza il prima possibile. Poi da questa estate Lucarelli e soci hanno coniato un nuovo slogan “silenziosamente ambiziosi”. La campagna acquisti della Ternana è volta a garantirsi una salvezza tranquilla ma strizza l’occhio anche ad un piazzamento nelle zone nobili della classifica”.

PUNTI DEBOLI E PUNTI DI FORZA-

“La squadra può contare su un potenziale offensivo invidiabile da tutti in questa categoria. Vanta inoltre un’ossatura importante della squadra che ha incantato in Serie C. Il primo punto debole però è legato al fatto che ancora i nuovi arrivati non si sono integrati completamente all’interno dell’idea di gioco di Lucarelli. Inoltre il lavoro atletico fatto in estate è stato particolarmente pesante. Le squadre di Lucarelli sono dei diesel e di conseguenza nelle prime uscite potrebbero subire la freschezza delle altre squadre”.

INDISPONIBILI– “Gli unici indisponibili dovrebbero essere Capanni ancora indietro di condizione e Partipilo (capocannoniere e miglior assist man della scorsa serie C) in via di recupero dopo l’intervento alla spalla”.