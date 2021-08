Reggina-Ternana, la probabile formazione rossoverde: Falletti sulla trequarti, Donnarumma in avanti

In cerca di riscatto. Reduce dalla sconfitta casalinga col Brescia, la Ternana del patron Bandecchi arriva al “Granillo” con l’intento di invertire la rotta, sfidando una Reggina dalle grandi potenzialità e partita con l’incoraggiante pareggio col Monza.

Possibile 4-2-3-1 per mister Lucarelli, il quale dovrebbe proporre lo stesso undici visto domenica scorsa. Iannarilli tra i pali, la coppia Boben-Kontek al centro e i terzini Defendi e Salzano sulle fasce. In cabina di regia Agazzi e uno tra Proietti e Palumbo; sulla trequarti il trio Peralta-Falletti-Furlan, con Alfredo Donnarumma come terminale offensivo.

LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSOVERDE

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; Agazzi, Proietti; Peralta, Falletti, Furlan; Donnarumma. All. Lucarelli

BALLOTTAGGI: Defendi-Ghiringhelli 55-45%, Proietti-Palumbo 55-45%.

INDISPONIBILI: Diakité S., Capanni, Partipilo.

Si ringrazia per la collaborazione il collega Alessandro Laureti di TernanaNews.it