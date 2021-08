Reggina-Ternana, la probabile formazione amaranto: scalpita Galabinov

Stesso scenario, avversario differente. Il ”Granillo” si appresta ad ospitare la seconda gara consecutiva della Reggina in altrettante giornate di campionato e lo farà domani, domenica 29 agosto alle ore 18, in occasione della sfida con la Ternana di Lucarelli. Voglia di riscattare la sconfitta col Brescia per le Fere, che arrivano in riva allo Stretto da neo promosse e con la consapevolezza di aver di fronte una squadra, quella di Aglietti, le cui motivazioni sono cresciute a dismisura dopo l’esordio casalingo col Monza (0-0).

Una settimana dopo, i calciatori amaranto cercheranno di fornire ulteriori risposte al proprio tecnico, specie in termini di concretezza e cattiveria negli ultimi 20 metri. E non è detto che, a riguardo, non possano essere gli stessi undici della scorsa giornata a scendere in campo nuovamente dal 1′ e riprovarci.

Aglietti potrebbe andare di conferme, partendo dal blocco difensivo. Lakicevic, Cionek, Stavropoulos e Di Chiara potrebbero agire nuovamente davanti a Micai e, loro volta, avere davanti a sé il duo Crisetig-Bianchi (quest’ultimo in ballottaggio con Hetemaj) e sugli esterni Ricci e Laribi. In avanti, possibile chance dal 1′ per Andrey Galabinov, in coppia, eventualmente con Rigoberto Rivas.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Stavropoulos, Cionek, Di Chiara; Ricci, Crisetig, Bianchi, Laribi; Rivas, Galabinov. All. Aglietti

BALLOTTAGGI: Bianchi-Hetemaj 51-49%, Galabinov-Montalto 65-35%

INDISPONIBILI: Denis