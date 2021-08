Reggina-Ternana, Aglietti: “Tutti a disposizione tranne Denis”

Ancora out German Denis. L’argentino dovrà attendere prima del rientro in campo. Il tecnico Alfredo Aglietti, nella conferenza stampa del pre partita, ha analizzato il prossimo match.

Gli indisponibili- “Abbiamo lavorato bene in settimana, sono tutti a disposizione tranne Denis che dovrà ancora recuperare”

La Ternana- “Io e Lucarelli pratichiamo un calcio offensivo, lo scorso anno la Ternana ha stravinto la C, anche se poi in serie B è diverso. Mi aspetto una Ternana molto aggressiva, la loro mentalità è la stessa che si trascinano dallo scorso campionato. La gara va giocata con lucidità e intelligenza, attaccare non vuol dire esporsi alle ripartenze e loro hanno giocatori che in possono colpire in questo senso”.