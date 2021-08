Coppa Italia Dilettanti, i 16 gironi e il programma della 1^ giornata

Stabiliti i sedici gironi della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, destinata alle squadre partecipanti ai torni di Eccellenza e Promozione. Si partirà nel prossimo weekend, domenica 5 settembre, con le formazioni della categoria superiore impegnate in trasferta; come di consueto, il secondo turno in programma mercoledì 8 settembre vedrà in campo la compagine che avrà riposato alla prima giornata, contro la formazione uscita sconfitta nel turno inaugurale, o che avrà pareggiato in casa. Ultima giornata domenica 12 settembre.

I sedici gironi e le gare della prima giornata.

Girone 1 – Città di Acri, Juvenilia Roseto, Trebisacce – 1^ giornata: Trebisacce-Città di Acri

Girone 2 – Morrone, Cassano Sybaris, Rossanese – 1^ giornata: Cassano Sybaris-Morrone

Girone 3 – Scalea, Digiesse Praiatortora, San Fili – 1^ giornata: San Fili-Scalea

Girone 4 – Paolana, Villaggio Europa Rende, Denis Bergamini Rossoblù Città di Luzzi – 1^ giornata: D.B. Rossoblù Luzzi-Paolana

Girone 5 – Isola Capo Rizzuto, Real Fondo Gesù Crotone, Scandale – 1^ giornata: Scandale-Isola Capo Rizzuto

Girone 6 – Cotronei Caccuri, Cutro, Sporting Catanzaro Lido – 1^ giornata: Cutro-Cotronei Caccuri

Girone 7 – Sersale, Garibaldina, Città di Amantea – 1^ giornata: Garibaldina-Sersale

Girone 8 – Soriano, Campora, Promosport – 1^ giornata: Promosport-Soriano

Girone 9 – Stilomonasterace, Caraffa, Atletico Maida – 1^ giornata: Caraffa-Stilomonasterace

Girone 10 – Gioiosa Jonica, Rombiolese, Comprensorio Capo Vaticano – 1^ giornata: Capo Vaticano-Gioiosa Jonica

Girone 11 – Roccella, Melicucco, Gioiese – 1^ giornata: Melicucco-Roccella

Girone 12 – Locri, Vallata del Torbido, Cinquefrondese – 1^ giornata: Cinquefrondese-Locri

Girone 13 – Bovalinese, Africo, Brancaleone – 1^ giornata: Brancaleone-Bovalinese

Girone 14 – Boca Nuova Melito Admo, Borgo Grecanico, Ravagnese – 1^ giornata: Borgo Grecanico-Boca N. Melito Admo

Girone 15 – Gallico Catona, Bagnarese, Comprensorio Archi – 1^ giornata: Archi-Gallico Catona

Girone 16 – Reggiomediterranea, San Gaetano Catanoso, San Giorgio – 1^ giornata: San Giorgio-Reggiomediterranea