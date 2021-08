Calciomercato Reggina: offerte per Loiacono, Garufo e Faty

Ultimi giorni di mercato frenetici. La Reggina ha la necessità di sfoltire l’organico cedendo soprattutto i calciatori over. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud in edicola questa mattina, ci sarebbe diverse trattative in atto per alcuni atleti amaranto. “Per Desiderio Garufo – scrive Gazzetta del Sud- ci sarebbero due opzioni: Renate in serie C o FC Lamezia in D. Il Padova oltre a corteggiare Montalto ha messo nel mirino anche il difensore Giuseppe Loiacono. Dialogo costante tra il Monopoli e il difensore Marco Rossi, buone possibilità che l’operazione si concluda favorevolmente. Mentre il Potenza vorrebbe il centrocampista francese Ricardo Faty“.