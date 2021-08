Serie B ai raggi X, Vicenza: sogno Playoff per i biancorossi 

Dopo un anno di rodaggio in serie B la squadra di Di Carlo vuole fare sul serio e punterà a qualcosa in più della semplice salvezza. La società veneta ha grandi ambizioni e l’acquisto di Davide Diaw ne è una dimostrazione tangibile: nonostante un girone di ritorno altalenante in cui ha realizzato una sola rete, l’attaccante ex Monza ha toccato quota 11 nella passata stagione, confermandosi uno dei top “scorer” del campionato. Diaw riparte dunque da Vicenza, dove guiderà l’attacco della formazione biancorossa in coppia con Davide Lanzafame. Tra i colpi messi a segno dal Ds Giuseppe Magalini c’è anche Alessandro Confente, vecchia conoscenza del calcio reggino che ricoprirà il ruolo di terzo portiere.

Probabile L.R. Vicenza (4-3-1-2): Pizzignacco; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Calderoni; Proia, Pontisso, Rigoni; Dalmonte; Diaw, Lanzafame. All. Di Carlo

Acquisti: Diaw (Att, Monza, P), Crecco (Cen, Pescara, P), Calderoni (Dif, Lecce, D), Proia (Cen, Cittadella, D), Brosco (Dif, Ascoli, D), Di Pardo (Dif, Juventus U23, P), Confente (Por, ChievoVerona, SV)

Cessioni: D. Agazzi (Cen, Ternana, SV), Nalini (Att, svincolato), Bruscagin (Dif, svincolato), Barlocco (Dif, Virtus Entella, SV), Vandeputte (Cen, Catanzaro, D), Perina (Por, Turris, D), Cinelli (Cen, Catanzaro, D), Zarpellon (Cen, Virtus Verona, P).

Santo Romeo