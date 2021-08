Serie B ai raggi X, Ternana: la squadra di Lucarelli tra le possibili rivelazioni del torneo

Dopo aver sbaragliato la concorrenza nella passata stagione ed aver archiviato con largo anticipo la pratica “promozione”, la Ternana torna in cadetteria più carica che mai dopo i 4 anni trascorsi nel purgatorio della serie C. L’obiettivo primario per una squadra neopromossa è quello di mantenere la categoria, ma il mercato e gli investimenti effettuati dalla società rossoverde potrebbero far propendere ad ambizioni di maggiore portata. Dopo l’impresa contro il Bologna in Coppa Italia, mister Lucarelli vuole continuare a stupire anche in campionato e per farlo si affiderà all’esperienza e i goal del bomber Alfredo Donnarumma: 121 goal in carriera tra i professionisti per l’attaccante arrivato a titolo definitivo dal Brescia, che nella stagione 2021/2022 guiderà l’attacco delle Fere, supportato dal tridente Peralta-Falletti-Furlan, che agirà sulla trequarti.

FORMAZIONE TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kotnik, Salzano; Agazzi, Proietti; Peralta, Falletti, Furlan; DONNARUMMA. All.: Lucarelli (confermato)

Acquisti: Palumbo (Cen, Sampdoria, D), Ghiringhelli (Dif, Cittadella, D), Agazzi (Cen, Vicenza, SV), Mazzocchi (Att, Atalanta, P), Pettinari (Att, Lecce, SV), Capone (Att, Atalanta, P), Capanni (Att, Milan, P), Diakite (Dif, Teramo, D), Donnarumma (Att, Brescia, D), Rovaglia (Att, ChievoVerona, SV), Martella (Dif, Brescia, D)

Cessioni: Mammarella (Dif, fine carriera), Ferrante (Att, Foggia, P), Frascatore (Dif, Pescara, D), Damian (Cen, ACR Messina, P).

Santo Romeo