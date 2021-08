Serie B ai raggi X, Spal: il nuovo ciclo biancazzurro riparte da Clotet e Colombo

In seguito al deludente nono posto in classifica nella scorsa stagione, l’obiettivo minimo per la Spal sarà un piazzamento in zona playoff. Il nuovo presidente Joe Tacopina è determianto e ambizioso e mira a raggiungere traguardi importanti, cosi come il nuovo allenatore Pep Clotet: il tecnico spagnolo avrà a disposizione un gruppo giovane ma allo stesso tempo affamato e con tanta voglia di rivalsa. 4-2-3-1 come modulo di riferimento per Clotet, che a centrocampo potrà contare sull’esperienza e le geometrie della coppia Viviani-Esposito, con il neoacquisto Mancosu che agirà sulla trequarti. Thiam raccoglierà l’eredità di Berisha tra i pali, mentre il talento scuola Milan Colombo guiderà l’attacco biancazzurro.

Probabile formazione SPAL (4-3-3): Thiam; Dickmann, Vicari, COCCOLO, Tripaldelli; Viviani, Esposito; Murgia, MANCOSU, Di Francesco, COLOMBO. Allenatore: Pep CLOTET (nuovo)

Acquisti: Lath (Att, Atalanta, P), Coccolo (Dif, Juventus U23, P), Seculin (Por, ChievoVerona, SV), D’Orazio (Att, Roma, D), Colombo (Att, Milan, P), Sperti (Cen, ChievoVerona Primavera, SV), Tripaldelli (Dif, Cagliari, P), Mancosu (Cen, Lecce, D), Capradossi (Dif, Spezia, P), Heidenreich (Dif, Atalanta, P), Da Riva (Cen, Atalanta, P)

Cessioni: Bonifazi (Dif, Bologna, D), Berisha (Por, Torino, D), Valoti (Cen, Monza, D), Strefezza (Att, Lecce, D), Yabre (Dif, Cesena, P).

Santo Romeo