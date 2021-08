Serie D, il Lamezia Terme piazza il doppio colpo: presi due ex Reggina

Il Lamezia Terme si rafforza ulteriormente in vista dell’inizio della stagione di Serie D, assicurandosi l’ingaggio di due calciatori che non solo hanno indossato la maglia della Reggina, ma che al Centro Sportivo Sant’Agata ci sono cresciuti.

Mister Erra avrà a propria disposizione Francesco Salandria e Vincenzo Camilleri. Salandria, centrocampista classe ’95, ha giocato in Serie C, oltre che con gli amaranto, anche con Akragas, Catania, Matera e Viterbese; sono 63 le presenze totali con la Reggina, tra le quali una in B nel 2014, e una rete all’attivo, nella sfida playoff persa a Catania. Vincenzo Camilleri (a destra), difensore centrale classe ’92, ha indossato moltissime maglie oltre quella amaranto; in riva allo Stretto fece addirittura il suo esordio in Serie A nel 2009, mentre fu effettivo protagonista nella stagione 2014/2015 in Serie C (insieme proprio a Salandria) con 21 presenze. Cresciuto nel vivaio della Reggina, militò anche nei settori giovanili di Chelsea e Juventus, e proprio con i bianconeri giocò nel 2010 due partite di Europa League; una stagione a Cagliari in A giocando solo una partita di Coppa Italia, una in B con il Brescia, per il resto Camilleri ha sempre giocato in Serie C con le maglie di Barletta, FeralpiSalò, Paganese, Pistoiese, Sicula Leonzio, Teramo, Vibonese e Viterbese.