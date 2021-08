Promozione, il Melicucco blinda la porta con il recordman Dagostino

Ingaggio di alto livello per il Melicucco di mister Sorace, il quale affida la difesa dei pali ad un veterano come Fabio Dagostino, classe ’76 e sempre in prima linea per essere ancora protagonista su quei campi che lo hanno visto indossare tante maglie importanti e gloriose, come quella del Siderno, con il quale nella stagione 2015/2016 stabilì il record di imbattibilità, mantenendo inviolata la propria porta per 1169′

Di seguito il comunicato del Melicucco.

L’ASD Melicucco Calcio comunica di aver acquisito per la stagione 2021-2022 le prestazioni sportive di Fabio Dagostino, portiere di grande esperienza e affidabilità.

Queste le sue dichiarazioni: «Sono contento della chiamata del Melicucco Calcio che reputo una società seria ed ambiziosa. Metterò a disposizione della squadra e del mister tutta la mia esperienza, facendomi trovare pronto ogni qual volta ci sarà bisogno».

Dagostino va ad arricchire il reparto difensivo già solido, ma la società è pronta ad annunciare nei prossimi giorni altri colpi in entrata.

Un giocatore di esperienza e affidabilità per la nostra porta

Benvenuto tra noi Fabio!