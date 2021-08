Promozione, approda alla Bagnarese il centrocampista Mavrici

Riceviamo e pubblichiamo.

Siamo lieti di comunicare ai nostri tifosi l’arrivo di un nuovo giocatore. Si tratta di Francesco Mavrici, centrocampista. Un “motorino” dall’energia inesauribile, può ricoprire anche il ruolo di esterno alto, sia a destra che a sinistra. Ha militato nella Rizziconese, nel Real Gioia, nel Melicucco e nella Cinquefrondese. Protagonista, guidato proprio dal mister Ficarra, del “salto” in Promozione del Real Gioia, ha poi ben figurato in questa serie.

A Mavrici va il nostro benvenuto nella grande famiglia biancazzurra.

In queste ore siamo anche impegnati per garantire un nuovo innesto nella rosa che affronterà il prossimo campionato. A breve firmerà un altro centrocampista argentino con caratteristiche molto offensive.

La Dirigenza dell’ACD Bagnarese