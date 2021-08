Le schedine vincenti migliori della storia

Tutti gli appassionati di calcio e di scommesse sognano grandi vincite che possono essere ottenute con le schedine giuste e un po’ di fortuna. Anche chi gioca occasionalmente sa che una strategia corretta può aiutare molto nell’indovinare una combinazione vincente e garantire una somma sostanziosa dalla vincita. Allo stesso tempo però queste super cifre non si vedono tutti i giorni, non sono molte e soprattutto qualche decina di migliaia di euro può già essere considerata davvero vantaggiosa, senza il bisogno che raggiunga i sei zeri. Gli amanti del gioco d’azzardo possono anche sfruttare i casino online per sperare in queste vincite. I portali autorizzati come Voglia di Vincere casinò hanno una regolamentazione rigida su base governativa che rende le vincite verosimili, anche attraverso slot machine a jackpot progressivo. Questi giochi sono quelli che fanno più gola sotto questo punto di vista, perché possono potenzialmente far accedere a somme considerevoli a partire da un minimo investimento. Ecco chi sono i giocatori fortunati che hanno incassato piccoli tesori grazie alle scommesse sul calcio.

Pozzuoli, Napoli

Nel 2014 un imprenditore locale della provincia di Napoli ha portato a casa 118 mila euro grazie alla vincita data da una scommessa calcistica. Tutti quelli che lo conoscevano sapevano che non era la prima volta che quest’uomo, particolarmente fortunato oppure solo molto abile con la sua strategia, portava a casa vincite simili. Un altro esempio della passione per il calcio dei napoletani, che porta sempre a degli eventi memorabili e vissuti con grande intensità.

Corato, Bari

Frutto di una strategia ben curata e tanto studio, questa vincita è stata ottenuta grazie a un complesso sistema e quattro schedine da 100 mila euro l’una. Questo particolare studio permette di ottenere altissime percentuali di vincita a partire da bassi importi sotto i 20 euro. Ovviamente non esiste un sistema universale e infallibile, ma uno studio continuo da applicare ad ogni singolo caso, che può condurre ad un risultato simile se unito alla fortuna della circostanza.

Pisa

Uno dei maggiori pregi dello scommettitore abituale è la pazienza e la strategia. Infatti un operaio di Pisa ha ripetuto la stessa schedina nel giro di due settimane e ha vinto in tre tranche diverse un totale di più di 30 mila euro. Le prime volte ha deciso di puntare 2 euro, e dopo aver vinto tre volte 8 mila euro, ha deciso di alzare la puntata a 9 euro la settimana successiva. Questo ha aggiunto 12 mila euro alla sua vincita, per portare il totale a 36 mila euro, ben guadagnati grazie a strategia, pazienza e costanza.

Billy Walters

Oggi conosciuto come il più bravo (e fortunato) vincitore di tutti i tempi, Billy Walters ha battuto svariati record nel campo delle scommesse sportive. È suo anche il record mondiale della vincita più alta in assoluto: 3,5 milioni di dollari grazie al Super Bowl XLIV e alla vittoria dei sfavoriti New Orleans Saints. Negli ultimi anni è stato accusato per aggiotaggio e frode, per i quali ha pagato 10 milioni di dollari e 4 anni di carcere, ma nel gennaio del 2021 è stato graziato negli ultimi giorni della presidenza Trump.