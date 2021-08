Calciomercato Reggina: obiettivo Matos, tre “insospettabili” potrebbero lasciare

Potrebbe non essere terminato il calciomercato in entrata della Reggina. Secondo la Gazzetta del Sud il nuovo obiettivo è l’attaccante brasiliano dell’Udinese Ryder Matos.

“Reduce dall’ottima stagione ad Empoli, culminata con la promozione in serie A, incarna il prototipo del calciatore che piace alla società: è duttile ed ha già lavorato con il tecnico Aglietti all’Hellas Verona, nella stagione 2018/2019” – scrive la Gazzetta.

Per far posto a Matos, calciatore over, la Reggina dovrebbe cedere almeno due giocatori attualmente in lista: i candidati potrebbero essere l’attaccante Adriano Montalto (seguito da Padova e Pescara), l’esterno Mario Situm e il difensore Giuseppe Loiacono.