Serie B ai raggi X, Pordenone: terzo campionato consecutivo in B per i ramarri

La salvezza è un traguardo tutt’altro che scontato in casa Pordenone, squadra che si appresta a vivere il suo terzo campionato consecutivo in cadetteria. Dopo la partenza nello scorso gennaio di Davide Diaw, i ramarri hanno inanellato una serie di risultati negativi (solamente 3 le vittorie nel girone di ritorno) che hanno compromesso la loro stagione e messo in serio pericolo la permanenza nella categoria. L’obiettivo minimo per la nuova stagione è quello di ottenere una salvezza agevole, con i neroverdi che si presentano ai nastri di partenza del nuovo campionato con tanta voglia di rivalsa. Per sostituire Patrick Ciurria (passato al Monza), la società neroverde ha deciso di puntare su una vecchia conoscenza del calcio reggino, Michael Folorunsho, autore di un campionato eccellente nella passata stagione alla sua prima esperienza in B (6 goal e 1 assist in maglia amaranto). Per il suo 4-4-2, il nuovo tecnico Massimo Paci potrà inoltre contare sulla velocità e l’esperienza di Kupisz, esterno di centrocampo arrivato dalla Salernitana, squadra neopromossa in Serie A.

Formazione Pordenone (4-4-2): Perisan; EL KAOUAKIBI, Barison, Camporese, Falasco; KUPISZ, PETRICCIONE, Magnino, MENSAH; FOLORUNSHO, TSADJOUT. Allenatore: Massimo PACI (nuovo)

Acquisti: Zammarini (Cen, Pisa, D), Mensah (Att, Triestina, D), Greco (Cen, Torino, D), Perri (Dif, Viterbese, D), Onisa (Cen, Torino, D), Tsadjout (Att, Milan, P), Pellegrini (Att, Sassuolo, P), Kupisz (Att, Salernitana, D), Tremolada (Cen, Cosenza), El Kaouakibi (Dif, Bologna, D), Sylla (Att, Gozzano, D), Ciciretti (Att, Napoli, D), Folorunsho (Cen, Napoli, P), Valietti (Dif, Genoa, P), Petriccione (Cen, Crotone, P)

Cessioni: Ciurria (Att, Monza, D), Visentin (Dif, Crotone, D), Sylla, (Att, Siena, P), Samotti (D, Samdporia, D)

Santo Romeo