breaking news

Serie B, Reggina-Ternana: dirige Di Martino

Serie B, Reggina-Ternana: dirige Di Martino
Reggina
25/08/2021 16:16 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
Assistenti Peretti e Mastrodonato

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 2a giornata della Serie BKT 2021/2022.

BRESCIA – COSENZA Venerdì 27/8 h. 20.30
MERAVIGLIA
COLAROSSI – NUZZI
IV: MONALDI
Var: FABBRI
Avar: BACCINI

CITTADELLA – CROTONE h. 18.00
ZUFFERLI
LOMBARDO – BARONE
IV: FIERO
VAR: NASCA
AVAR: FIORE

LR VICENZA – FROSINONE Sabato 28/8 h. 18.00
MINELLI
DI MONTE – SACCENTI
IV: PERENZONI
VAR: NASCA
AVAR: MUTO

LECCE – COMO h. 20.30
MARCHETTI
MARCHI – MASSARA
IV: SCATENA
VAR: FOURNEAU
AVAR: IMPERIALE

MONZA – CREMONESE h. 20.30
PICCININI
MORO – AFFATATO
IV: MAGGIO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GALETTO

PARMA – BENEVENTO h. 20.30
COLOMBO
BINDONI – PAGLIARDINI
IV: BITONTI
VAR: PAIRETTO
AVAR: CARBONE

PERUGIA – ASCOLI Sabato 28/8 h. 20.30
VALERI
PAGNOTTA – GUALTIERI
IV: FELICIANI
VAR: SOZZA
AVAR: TOLFO

PISA – ALESSANDRIA Venerdì 27/8 h. 18.00
COSSO
SECHI – LAUDATO
IV: TREMOLADA
VAR: MARINI
AVAR: LO CICERO

REGGINA – TERNANA h. 20.30
DI MARTINO
PERETTI – MASTRODONATO
IV: PASCARELLA
VAR: DI PAOLO
AVAR: CAPALDO

SPAL – PORDENONE h. 20.30
AYROLDI
GROSSI – CIPRIANI
IV: GUALTIERI
VAR: MAGGIONI
AVAR: PAGANESSI

Redazione ReggioNelPallone.it
Redazione ReggioNelPallone.it
Testata giornalistica online Aut. Trib. di Reggio Calabria n. 11/2010 Il calcio e lo Sport nella Provincia di Reggio Calabria.

Ultime News

Reggina, l’Honduras convoca Rivas
Reggina

Reggina, l’Honduras convoca Rivas

25/08/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
Una chiamata dall’Honduras. Nelle ultime ore Rigoberto Rivas ha ricevuto la convocazione del ct Coito per i prossimi impegni della Nazionale honduregna. Di seguito, la nota del club amaranto: Il calciatore amaranto...
Eccellenza, pari della Reggiomediterranea nel test con la Reggina Primavera
Dilettanti

Eccellenza, pari della Reggiomediterranea nel test con la Reggina Primavera

25/08/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
Buoni riscontri per la Reggiomediterranea nell’allenamento congiunto disputato con la Reggina Primavera. Mister Misiti ha potuto provare varie soluzioni in quello che è stato uno degli ultimi test prima del debutto...
Eccellenza e Promozione, slitta di una settimana l’inizio della stagione
Dilettanti

Eccellenza e Promozione, slitta di una settimana l’inizio della stagione

25/08/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
Arriva dalla LND Calabria l’ufficialità del rinvio di una settimana dell’inizio della stagione per le squadre di Eccellenza e Promozione, ipotesi che già aleggiava da tempo. Rispetto a quanto originariamente...
Mercato Reggina, Gasparetto ai saluti: giocherà in Serie C
Calciomercato

Mercato Reggina, Gasparetto ai saluti: giocherà in Serie C

25/08/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la società F.C. Legnago Salus per il trasferimento a titolo definitivo di Daniele Gasparetto. Ringraziando il calciatore per la professionalità dimostrata, il club gli...
Serie B, Reggina-Ternana: dirige Di Martino
Reggina

Serie B, Reggina-Ternana: dirige Di Martino

25/08/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 2a giornata della Serie BKT 2021/2022. BRESCIA – COSENZA Venerdì 27/8 h. 20.30 MERAVIGLIA COLAROSSI – NUZZI IV: MONALDI Var: FABBRI Avar: BACCINI CITTADELLA...
© 2021 Reggio nel Pallone - Testata giornalistica online - Aut. Trib. di Reggio Calabria n. 11/2010 - P. IVA 02619950807