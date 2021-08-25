Serie B, Reggina-Ternana: dirige Di Martino

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 2a giornata della Serie BKT 2021/2022.
BRESCIA – COSENZA Venerdì 27/8 h. 20.30
MERAVIGLIA
COLAROSSI – NUZZI
IV: MONALDI
Var: FABBRI
Avar: BACCINI
CITTADELLA – CROTONE h. 18.00
ZUFFERLI
LOMBARDO – BARONE
IV: FIERO
VAR: NASCA
AVAR: FIORE
LR VICENZA – FROSINONE Sabato 28/8 h. 18.00
MINELLI
DI MONTE – SACCENTI
IV: PERENZONI
VAR: NASCA
AVAR: MUTO
LECCE – COMO h. 20.30
MARCHETTI
MARCHI – MASSARA
IV: SCATENA
VAR: FOURNEAU
AVAR: IMPERIALE
MONZA – CREMONESE h. 20.30
PICCININI
MORO – AFFATATO
IV: MAGGIO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GALETTO
PARMA – BENEVENTO h. 20.30
COLOMBO
BINDONI – PAGLIARDINI
IV: BITONTI
VAR: PAIRETTO
AVAR: CARBONE
PERUGIA – ASCOLI Sabato 28/8 h. 20.30
VALERI
PAGNOTTA – GUALTIERI
IV: FELICIANI
VAR: SOZZA
AVAR: TOLFO
PISA – ALESSANDRIA Venerdì 27/8 h. 18.00
COSSO
SECHI – LAUDATO
IV: TREMOLADA
VAR: MARINI
AVAR: LO CICERO
REGGINA – TERNANA h. 20.30
DI MARTINO
PERETTI – MASTRODONATO
IV: PASCARELLA
VAR: DI PAOLO
AVAR: CAPALDO
SPAL – PORDENONE h. 20.30
AYROLDI
GROSSI – CIPRIANI
IV: GUALTIERI
VAR: MAGGIONI
AVAR: PAGANESSI
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