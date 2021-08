Serie B ai raggi X, Pisa: in porta c’è Nicolas, grandi ambizioni per i toscani

Terzo anno consecutivo in serie B per il Pisa, con la nuova proprietà russa che dopo il14esimo posto della scorsa stagione punta in alto e vuole centrare la zona Playoff. Mister D’Angelo non si tocca e la rosa a sua disposizione è stata puntellata con alcuni colpi di categoria, su tutti quello dell’ex Reggina Nicolas Andrade, protagonista di un girone di ritorno eccellente in maglia amaranto. Altro colpo interessante messo a segno dai nerazzurri è quello di Beruatto, terzino arrivato in prestito dalla Juventus U23 insieme al compagno di squadra Toure. Grande interesse per il giovane attaccante Lucca.

Formazione Pisa (4-3-1-2): NICOLAS; Birindelli, Caracciolo, HERMANNSSON, Beghetto; Marin, De Vitis, Gucher; Mastinu; Sibilli, LUCCA. Allenatore: Luca D’ANGELO (confermato)

Acquisti: Ingrosso (Dif, Cosenza), Nicolas (Por, Reggina, D), Santoro (Cen, Casertana, D), Ubaldi (Att, Cannara, D), Hermannsson (Dif, Brøndby, D), Sussi (Dif, Arezzo, D), Bruschi (Att, Fiorenzuola, D), Toure (Cen, Juventus U23, D), Beruatto (Dif, Juventus U23, P), Berra (Dif, Bari, D), Leverbe (Dif, ChievoVerona, SV), Di Quinzio (Cen, Alessandria D), Cisco (Att, Novara, SV), Seck (Att, Pescara, D)

Santo Romeo