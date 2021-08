Eccellenza, pari della Reggiomediterranea nel test con la Reggina Primavera

Buoni riscontri per la Reggiomediterranea nell’allenamento congiunto disputato con la Reggina Primavera. Mister Misiti ha potuto provare varie soluzioni in quello che è stato uno degli ultimi test prima del debutto ufficiale che avverrà la prossima settimana in Coppa Italia Dilettanti.

L’incontro è terminato con il risultato di 2-2, maturato nel primo tempo: al doppio vantaggio della Reggina è arrivata la risposta della Reggiomed con la doppietta di Franco Padin, che si è mostrato già in buona condizione e pronto per le sfide che contano.