Serie B, al Granillo il primato di pubblico della prima giornata

Quasi 6.000 spettatori sugli spalti per Reggina-Monza, la partita con più pubblico nel primo turno di Serie B; secondo posto per Frosinone-Parma

Prima giornata di Serie B con il ritorno del pubblico sugli spalti e i numeri premiano già la tifoseria della Reggina. La sfida tra la squadra di Aglietti e il Monza è stata quella che ha registrato la maggior presenza di pubblico sugli spalti, quasi 6.000 spettatori.

L’unico altro incontro che in termini numerici si è avvicinato al match del “Granillo” è stato l’anticipo inaugurale della stagione tra Fosinone e Parma, con poco più di 5.000 spettatori. Negli altri otto incontri, il numero di presenze sugli spalti precipita sotto i 4.000, con Ascoli che precede di poco Terni. In fondo alla graduatoria della prima giornata, Cittadella-Vicenza con meno di 2.000 spettatori e Pordenone-Perugia, che non ha raggiunto il migliaio presenze.

Per le prossime giornate si attende di scoprire quale sarà l’afflusso di pubblico per i match delle squadre impegnate in trasferta nella prima giornata, quali Lecce, Parma, Brescia e Perugia, tifoserie sempre calde e molto vicine alle loro squadre.

Presenze sugli spalti nella 1^ giornata di Serie B:

Reggina-Monza 5.825

Frosinone-Parma 5.092

Ascoli-Cosenza 3.852

Ternana-Brescia 3.359

Pisa-Spal 2.933

Benevento-Alessandria 2.860

Crotone-Como 2.500

Cremonese-Lecce 2.400

Cittadella-Vicenza 1.788

Pordenone-Perugia 955