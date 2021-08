Reggina Primavera, debutto a Frosinone l’undici settembre: il calendario

Ha preso ufficialmente forma il calendario del campionato Primavera 2 2021/2022 al quale prenderà parte anche la Reggina, inserita nel Girone B. I raggruppamenti sono due, entrambi composti da 13 squadre; per gli amaranto debutto a Frosinone l’11 settembre, esordio casalingo una settimana più tardi nel derby con il Cosenza. Turno di riposo alla nona giornata (20 novembre per l’andata, 12 marzo 2022 per il ritorno). Ultima sfida in calendario, il 16 aprile 2022 a Cesena.

Il calendario completo della Reggina Primavera per la stagione 2021/2022 (le date degli incontri sono intese 2021 per l’andata e 2022 per il ritorno).

1^ – Frosinone-Reggina – 11/09-15/01

2^ – Reggina-Cosenza – 18/09-22/01

3^ – Ternana-Reggina – 25/09-29/01

4^ – Reggina-Salernitana – 02/10-05/02

5^ – Reggina-Lazio – 16/10-12/02

6^ – Spezia-Reggina – 23/10-19/02

7^ – Reggina-Crotone – 30/10-26/02

8^ – Pisa-Reggina – 06/11-05/03

9^ – riposo – 20/11-12/03

10^ – Ascoli-Reggina – 27/11-19/03

11^ – Reggina-Benevento – 04/12-02/04

12^ – Perugia-Reggina – 11/12-09/04

13^ – Reggina-Cesena – 18/12-16/04