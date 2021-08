Promozione, tris di rinforzi ufficializzati dalla Gioiese

Corre da qualche giorno la Gioiese, ripartita anche questa volta con l’intenzione di puntare al ritorno in Eccellenza. Il club viola, affidato nuovamente a mister Dal Torrione, sta aggiungendo tasselli importanti per comporre l’organico che dovrà puntare alla vittoria del campionato di Promozione e gli ultimi tre calciatori ufficializzati sapranno certamente rendersi utili alla causa.

Giocheranno nuovamente con indosso la maglia della Gioiese due elementi in grado di fare la differenza a centrocampo in questa categoria: si tratta di Mirko Tripodi e Domenico Mercurio. Il terzo nome annunciato dal club è invece un volto nuovo: si tratta dell’esterno destro Antonio Saccà, classe 2001, arrivato dal Soriano. In precedenza alla corte di Dal Torrione erano approdati due difensori di alto livello quali Roberto Antonelli e Domenico Stillitano, entrambi con un importante passato in maglia viola.