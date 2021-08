Le statistiche di Reggina-Monza: amaranto con il maggior numero di occasioni create, Rivas il più pericoloso

Termina con un pari a reti bianche il match del match del “Granillo” tra Reggina e Monza. Le due formazioni si dividono la posta in palio e non vanno oltre lo 0-0 in una gara equilibrata e molto tattica, con qualche buona occasione nella prima frazione di gioco, meno emozioni invece nella ripresa. Clean sheet dunque per entrambi i portieri: 3 parate per Michele Di Gregorio, mentre Alessandro Micai è stato chiamato in causa solamente in un’occasione.

NUMERI DI SQUADRA – Statistiche sul possesso palla (56%) e sui passaggi completati (301 contro i 212 della Reggina) che sorridono ai brianzoli, ma a conti fatti è la formazione amaranto ad uscire dal campo con maggior rammarico, considerando il maggior numero di opportunità da rete (11) e di tiri nello specchio della porta (3-1). Favorevole alla Reggina anche il dato sui calci d’angolo (4-2).

PARTITA DEI SINGOLI – Pur non essendo riuscito a trovare la via del goal, è Rigoberto Rivas il giocatore amaranto ad aver effettuato il maggior numero di tiri (5, di cui 2 verso la porta), mentre per il Monza è stato Marco Brescianini ad impensierire maggiormente il portiere avversario Micai con 3 conclusioni. Relativamente alla statistica sui passaggi, è Luca Caldirola il più preciso con 50 passaggi completati, mentre Thiago Cionek è stato il giocatore ad aver vinto il maggior numero di contrasti (7 su 11).

Santo Romeo