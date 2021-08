Il punto sulla Serie B: Benevento show, Ternana e Lecce steccano la prima

Inizia in pompa magna il nuovo campionato di Serie B, si prende la copertina di giornata la roboante partita tra Benevento e Alessandria finita 4-3, steccano l’esordio Parma e Lecce. Danno il via alle danze Frosinone e Parma, con i ducali che passano due volte in vantaggio, e in entrambi i casi si fanno raggiungere dai ciociari; buon esordio per Buffon, al contrario, da rivedere la difesa. Si impone anche il Perugia a casa del Pordenone; i grifoni, grazie ad una rete di Murano, sono l’unica neopromossa a portare a casa i 3 punti. Vittoria di misura anche nel derby veneto tra Cittadella e Vicenza, dove sono i granata ad avere la meglio grazie ad una rete di Frare, la seconda della sua carriera. Finisce a reti bianche la partita tra Reggina e Monza, unico campo di giornata in cui non sono state siglate reti. Male la Ternana, che dopo le 5 reti al Bologna, resta a secco contro il Brescia, che si impone al Libero Liberati di Terni per 2-0, grazie alla doppietta di Bajic. Vittoria importante del Benevento, per ben 4-3 contro l’Alessandria, ai piemontesi non basta la tripletta di Corazza. Disfatta del Lecce, che perde per ben 3-0 in casa della Cremonese, nonostante la sconfitta i giallorossi non devono sconfortarsi, è dalla stagione 2016-17 che la squadra pugliese non vince la prima di campionato. Parte bene il Pisa, che batte la SPAL, grazie alla rete siglata da Sabilli dopo appena un minuto di gioco. Non va oltre l’1-0 l’Ascoli contro il Cosenza, i calabresi nonostante la squadra giovane e inesperta non hanno sfigurato, la squadra bianconera si è imposta grazie ad una rete Bidaoui. Chiude la giornata la partita tra Crotone e Como, con gli azzurri che riescono a strappare un pareggio ai calabresi, non basta la doppietta di un ottimo Mulattieri.

