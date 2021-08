Top&Flop di Reggina-Monza: il lavoro oscuro di Bianchi, Dany Mota non pervenuto

Debutto nel campionato di Serie B 2021/2022 per la Reggina di Aglietti che impatta 0-0 con il Monza di Stroppa; i Top e i Flop del match del “Granillo” secondo RNP.

TOP

Gianluca Di Chiara – Ha il doppio compito di difendere il fronte sinistro della difesa amaranto dalle incursioni di Pereira e di fornire supporto a Laribi in attacco. Il risultato è che l’esterno portoghese del Monza non ha mai la possibilità di rendersi pericoloso e che lo stesso Di Chiara si riveli molto più insidioso dei compagni d’attacco. Su una sua iniziativa insistita – un pallone recuperato con determinazione – quasi ci scappa il calcio di rigore, peccato che dal VAR arrivi la segnalazione che la sfera avesse superato la linea di fondo.

Nicolò Bianchi – Esegue alla perfezione un lavoro oscuro in mezzo al campo, andando ad aggredire senza sosta i portatori di palla; è costretto a sacrificare il suo istinto che lo porta, solitamente, ad effettuare inserimenti offensivi, ma stavolta si deve limitare alla copertura, risolvendo alcune situazioni nate da sbavature tattiche, con la linea mediana troppo schiacciata su quella difensiva e fin troppo spazio lasciato agli avversari.

Andrea Colpani – Il centrocampista brianzolo è stato il più attivo della squadra Stroppa, provando a muoversi tra le linee e creare opportunità; cerca di ispirare il gioco e inventare qualcosa ma i compagni d’attacco hanno le polveri bagnate. Prova lui stesso una soluzione dalla distanza nel primo tempo che mette i brividi a Micai ma si spegne di poco sul fondo.

FLOP

Dany Mota – Avrebbe dovuto rappresentare il pericolo pubblico numero uno per la difesa amaranto, la quale è riuscita a neutralizzarlo con estrema semplicità. Evidentemente non ancora in condizione da campionato, il portoghese ha disputato una partita da ectoplasma, intangibile e inconsistente, lo si è notato solo per qualche intervento irregolare su Cionek e compagni. Poco meglio di lui è andato Ciurria, che almeno ha cercato di rendersi utile e farsi vedere.